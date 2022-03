Megmutatta: Itt az első fotó a magyar műsorvezető babájáról

Sass Dani, a Live TV műsorvezetője 2021. augusztusában jegyezte el kedvesét. A lánykérés Cipruson, a nyaralás alatt történt nagyon romantikus formában. A tengerparton, naplementekor húzta elő a zsebéből a gyűrűt, akinek szerelme azonnal igent mondott. Most Dani az Instagram-oldalán, egy fotó kíséretében osztotta meg boldogságukat, első közös gyermeküket várják. Egyben már meg is mutatták babájuk ultrahangos fotóját és a kismama gömbölyödő pocakját is.

A jövőbe vetett egyetlen reménységünk vagy! Érkezz egy békés, csodálatos világba! Már nagyon várunk! – írja a fotó mellé.