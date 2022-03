Nádai Anikó és szerelme, Hajmásy Péter januárban jelentették be, hogy gyermekük fog születni, pár hete pedig már ultrahang-fotókat is láthattunk a jövevényről. Nos, még jó pár hónap hátra van a terhességből, de már most gyönyörűen gömbölyödik Anikó pocakja, amit meg is mutatott friss Insta-posztjában, követői nagy örömére.