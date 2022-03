Meghalt John Stahl skót színész, aki Rickard Karstark szerepét alakította a Trónok harca című sorozatban. Halálhírét az ügynöke erősítette meg.

John Stahl március 2-án halt meg Lewis szigetén - olvasható Amanda Fitzalan Howard közleményében.

John Stahl Height, Weight, Net Worth, Age, Birthday, Wikipedia, Who, Nationality, Biography | TG Time https://t.co/qlyftCTn7d — Alister Tyler (@TylerAlister) March 5, 2022

A 68 éves színész éveken keresztül szerepelt a Take The High Road című szappanoperában, de számos színházi produkcióban is feltűnt. A legtöbben azonban a Trónok harca című sorozatból ismerték.

