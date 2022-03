Letaszíthatják a trónról a Titanicot?

1997-ben mutatták be a világ egyik leghíresebb filmjét, a Titanicot. A hajókatasztrófáról szóló romantikus drámát 14 kategóriában jelölték Oscar-díjra, ezzel ez a film lett a világon legtöbb Oscar jelöléssel jutalmazott mozi. Bár nyerni „csak” 11 kategóriában sikerült neki, ám ezzel is letaszította a trónról az addig egyeduralkodóként legtöbb szobrocskát birtokló Ben-Hur című 1959-ben bemutatott filmeposzt. A Titanic meghozta a világhírnevet Kate Winslet és Leonardo DiCaprio számára, bár Oscar-díjjal egyikőjük alakítását sem jutalmazták. A rendező, James Cameron is ezzel a filmmel érte el karrierjének csúcspontját. Később, az Avatar című alkotásért is jelölték a legjobb rendezőnek járó díjra, azonban csúfos vereséget szenvedett ex-feleségétől, A bombák földje című filmet rendező Kathryn Bigelow-tól. Így, az év legjobban várt éjszakájához közeledve nézzük meg, mely filmek taroltak eddig az Oscar Gála 94 éves történelme során.

MFotó: Collection ChristopheL via AFP

Titanic 1997

A 14 Oscar-jelölésből 11 díjat zsebelt be a 70. jubileumi gálán. Ez a díjátadó volt minden idők legnézettebb ilyen jellegű műsora

Ben-Hur 1959

38 évig egyeduralkodóként viselte a legtöbb Oscar-díjjal rendelkező film címét. 12 jelölésből 11 szobrocskát el is hozott Lew Wallace regényének adaptációja

Fotó: Photo12 via AFP

A Gyűrűk Ura: A király visszatér 2003

11 jelölés és 11 díj. Ennyit kapott a Gyűrűk ura sorozat harmadik, befejező része a 2004-es Oscar-gálán. Ezzel bezárult a 11 díjas filmek sora, az elmúlt 19 évben egy alkotás sem nyert ennyi kitüntetést.

West Side Story 1961

Ha musical, akkor nem lehet elmenni minden idők legtöbb Oscar-díjjal jutalmazott zenés filmje, a West Side Story mellett. 11 jelölésből 10 szobrocskát kapott az 1962-es gálán. Az idén a Steven Spielberg által készített remake 7 kategóriában kapott jelölést.

Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Elfújta a szél 1939

9 Oscar szobrot zsebelt be ez a monumentális alkotás, aminek egyik jelenetéhez a King Kong díszleteit is felgyújtották. Többek között azért is érdekes ez a film, mert Hattie McDaniel volt az első afro-amerikai, akit Oscar díjra jelöltek és meg is nyerte azt.

Az utolsó császár 1987

A 60. Oscar-gálán 9 díjat nyert. A film forgatásához 19 ezer statisztára volt szükség. Erre a Népi Felszabadító Hadsereget kérték fel. Az alkotás egy kínai–francia–brit–olasz–hongkongi koprodukció.

Fotó: Photo12 via AFP

Az angol beteg 1996

9 díjat kapott ez a brit-amerikai mozi, amiben Sebestyén Márta egy magyar népdalt énekel. Az alkotás egy regény adaptációja és különlegesség, hogy maga az író Michael Ondaatje is dolgozott a film készítőkkel.

Gigi 1958

Egy újabb musical, ami minden jelölését szoborra váltotta. Ez összesen 9 megnyert díjat jelentett. Az Amerikai Filmintézet Minden idők 100 legjobb romantikus filmje listáján a 35. helyre sorolta.