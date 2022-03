Lakásába fogadná Miss Ukrajnát a TV2 sztárja

A 2016-os Miss World Hungary még Dominikán is az ukrán fővárosban önkénteskedő barátnőjéért aggódik. Gelencsér Timi a Miss World világversenyen ismerkedett meg Oleksandra Kucherenkóval, és szinte azonnal barátságot kötöttek, azóta is tartják a kapcsolatot. Amikor az oroszok bombázni kezdték Ukrajnát, a TV2 sztárja aggódni kezdett barátnőjéért.

„Belegondolni is szörnyű, mit élhetnek át”

– Írtam neki üzenetet, mert nagyon féltettem, eleinte még nem volt gond a kommunikációval – mesélte Gelencsér Timi a Borsnak. – Megnyugtatott, hogy a körülményekhez képest jól van. Belegondolni is szörnyű, hogy mit élhetnek át. Láttam a posztját, ami arról szól, hogy milyen ijesztő látni szeretett országát, városát lángokban, milyen ijesztő a háború. Hogy elnéptelenedtek az utcák, lángokban állnak a házak, óvóhelyre kell menni… Hogy kulcsra zárod a házadat, mert menekülnöd kell, és nem tudod mi következik, vissza tudsz-e térni valaha, és ha igen, mi fogad majd. Meglesz-e a házad egyáltalán, amiért egész életedben dolgoztál. Oleksandra írta, hogy reméli mihamarabb véget ér ez a borzalom, ami náluk zajlik. Az első üzenetváltás után napokig nem kaptam róla hírt, rettenetesen féltettem.

„Robbanások szirénák hallatszanak”

Timi és Miss Ukrajna külsőleg is nagyon hasonlítanak egymáshoz, de a karrierük is hasonlóan alakul. Mindketten táncolnak, mindketten szerepeltek televíziós műsorokban, Oleksandra műsorvezető is lett. Amikor kitört a háború, a történések egyik pillanatról a másikra mindent megváltoztattak. Az ukrán szépségkirálynőért persze nem csak a magyar modell aggódik, a Miss World ugyanis egy igazi közösség. Rengetegen próbálták felvenni vele a kapcsolatot, sokan írtak nekik. A legtöbben javasolták Oleksandrának, hogy meneküljön.

Kijevben vagyok. Otthon vagyok. Igyekszem megőrizni az idegeimet és a lelkemet. Még akkor is, ha ismét robbanások és szirénák hallatszanak. Újságíró kollégákkal dolgozom, koordinálom a segítségkéréseket… Sok külföldi barát, ismerős ír nekem: aggódnak, és azt is kérdezik, hogyan tudnak segíteni. Az egész világ most Ukrajnával van! Az ilyen szavak sokkal többe kerülnek, mint a Miss World bármely koronája…

- írta Miss Ukrajna Instagram-posztjában.

"Kitart, ameddig lehet”

– Állandóan nézem, olvasom a híreket, tudom, hogy napokig nincs áram, nincs internet, lemerülnek a telefonok – folytatta Timi. – Írtam Oleksandrának, kértem tőle, hogy jöjjön át Magyarországra, nálam akármeddig lakhat. Nemet mondott, ő kitart, ameddig lehet, segít, amiben, ahol tud. Megértem őt, a szépségkirálynőknek van kötelessége, de attól még ugyanúgy aggódom érte!

Fegyvert fogott a 2015-ös Miss Ukrajna

Anastasia Lenna, hét évvel ezelőtt nyerte el a Miss Grand Ukrajna címet. Az egykori szépségkirálynő is úgy érzi, ki kell állnia hazájáért. A szépségkirálynő hobbija az airsoft, ami légfegyverekkel játszott hobbi-sportok gyűjtőneve, így nem ismeretlen számára a fegyverhasználata. A hobbi fegyvert most valódira cserélte és csatlakozott az ukrán hadsereghez, hogy harcoljon az orosz invázió ellen.