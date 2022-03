Kőkemény kritikát fogalmazott meg a Bajnokokról az Exatlon sztárja: „A másik háta mögött beszélik ki csapattársaikat”

Meglepő komment jelent meg az Exatlon Hungary Isntagram oldalán az egyik videó alatt. Az adásból kimaradt részben Busa Gabi beszélget Tóth Dáviddal. A Bajnokok legerősebb versenyzője a múlt héten kiesett Virág Andrisról azt mondja: soha nem is volt tagja a csapatnak és senki nem bánja, hogy neki kellett távozni Dominikáról.

Azt persze Gabiék nem tudják, mert el vannak zárva a külvilág híreitől, hogy nemcsak a nézők, de a Kihívók szerint is ők közösítették ki a világkupa győztes karatést.

A videót látva az Exatlon All Starból elsőként kiesett Esztergályos Patrik sem bírta tovább, oda is kommentelte, és a Borsnak ki is fejtette véleményét.

Fotó: Instagram

Igaz, az All Star évadban csak 5 napot tölthettem a Bajnok csapattal, de mindvégig az őszinteséget tartottam a legnagyobb erénynek abban a légkörben – mondta Patrik, aki kiesése után X-Pod címmel saját műsort indított, a kiesett versenyzőkkel beszélget. - Az nem összetartás, ha a szőnyeg alá söpörjük a problémákat és a másik háta mögött kibeszéljük azokat. Lehet, hogy a Kihívó csapatban több a konfliktus, de ott legalább ki van mondva az összes sérelem a másik felé. Ez az, ami hiányzik a Bajnok csapatból.

A fiatal exatlonista már több Kihívóval és Bajnokkal készített interjút, így nem csak a kint megélt történések miatt látja másképp volt csapattársait.

- Én senkire sem erőltetem rá a saját véleményemet, gondolataimat. Mindenkinek szíve joga a saját látáspontját megosztani a különböző csatornákon keresztül. Persze sok bajnok szurkolónak szemet szúrt, hogy pártatlanul készítem a podcasteket. Igen, jelenleg ez a feladatom, a lehető legjobban pártatlan maradni. Mindig is szem előtt tartottam, hogy ez egy műsor, de végig csináltam 3 éve egy 3 hónapos etapot, így pontosan tudom, hogy működnek kinn a dolgok.