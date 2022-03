Kegyetlen zaklatás: Tóth Gabit és Vastag Csabát sem kímélték

Hosszú évek óta zaklatják az interneten a Korda György-Balázs Klári házaspárt. Az illetők – akik közül ketten állítólag pedagógusok – nyomdafestéket nem tűrő megjegyzésekkel becsmérlik Kordáékat, ráadásul még a koncertjeikre is elmennek. Klárika ígéri, hogy hamarosan arccal és névvel kell elszámolnia a zaklatóknak a tetteikkel. Ám nem ők az egyetlenek, akik kellemetlen helyzetbe kerültek: a Metropol összeszedte az utóbbi évek legdurvább zaklatási ügyeit.

Peller Károly

A színészt ugyanaz a hölgy zaklatta éveken át, mint Rékasi Károlyt. A Hajnalka nevű nő teljesen a megszállottja lett az Operettszínház sztárjának: azt képzelte, hogy a színész felesége, egyik éjszaka pedig minden határt átlépett. Károly épp egy előadásról tartott haza, amikor a kertjében meglátta Hajnalkát, aki betört oda, hogy ott várja „szerelmét”. A nőt a rendőrségi feljelentés sem állította meg, tovább követte a színészt. Peller Károly tavaly nyáron a Metropolnak elmondta, hogy Hajnalka e-mailben azóta sem állt le.

Azóta nem tudok róla, hogy járt volna nálam, de még mindig nem állt le. E-mailekkel szokta bombázni a cégemet, illetve az összes olyan helyen, ahol fellépek hagy valamilyen üzenetet a szervezőknek

– fogalmazott akkor.

Rékasi Károly

A Peller Károlyt is zaklató Hajnalka éveken át durva, trágár kommentekkel zaklatta a közösségi oldalán Rékasit. Hiába tiltotta le, a nő újabb és újabb profilokat hozott létre. A két színész nem akart többé rettegésben élni, ezért mindketten szorgalmazták a feljelentését. A bíróság végül két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a nőt, de azóta sem hagyta abba a tevékenységét: más célpontokat is talált magának.

Tóth Gabi

Az énekesnőt az elmúlt tizenöt évben többen is zaklatták. Egyik őrült rajongója például lábfétises volt és perverz üzenetekkel bombázta Gabit, de ennél messzebb szerencsére nem merészkedett. A másik zaklatója egy fiatal lány volt, aki visszaélt Gabi jóindulatával. Kinyomozta, hogy az énekesnő épp hol tartózkodik, utána ment, sőt, az utcán is követte. Végül biztonsági őrök segítségével sikerült leráznia az illetőt.

Vastag Csaba

Még a karrierje hajnalán kezdte zaklatni az X-Faktor felfedezettjét egy lány, aki abban a hitben élt, hogy ő az énekes igazi barátnője. Napi tíz e-mailt küldött neki, annyit, hogy Csaba postafiókja betelt, és a koncertjeire is követte. Az énekes már attól tartott, hogy a nő fizikai sérülést okoz neki az őrülete közepette, végül a biztonsági őrök ezt a helyzetet is megoldották.

Pásztor Anna

Az egyik leghátborzongatóbb és legtragikusabb kimenetelű zaklatási ügy egyértelműen az Anna and the Barbies énekesnőjéhez köthető. Annát 2018-ban egy nagykoncertje során meg akarta ölni a P. Jozef nevű illető, akinek az énekesnő eleinte jóhiszeműen reagált a leveleire - csakúgy, mint megannyi rajongóéra. Csak a biztonsági szolgálatnak köszönhető, hogy időben elfogták a tömegben ólálkodó férfit, akinél egy kés is volt. Mint kiderült, a férfi együtt akart meghalni Pásztor Annával. Rögtön letartóztatták, néhány hónappal később, 2019 februárjában azonban a férfi öngyilkos lett a zárkájában: egy borotvapengével vetett véget az életének.

Legutóbb, amikor bocsánatot kért tőlem a bíróságon, elfogadtam. Őszinte részvétem a családjának

– fogalmazott akkor az énekesnő, akit megrázott a tragédia.