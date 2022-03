Egymillió ember nem tévedhet! Bugyira és melltartóra vetkőzött Jennifer Lopez

Az 52 éves Jennifer Lopez alakja továbbra is kész rejtély, az énekes-színésznőn, aki jó 25 éve számít világsztárnak, egyszerűen nem képes nyomot hagyni az idő múlása. Erről tanúskodik friss fehérneműs sorozata is, melynek pár darabját egy lapozgatós Insta-poszt képében követőivel is megosztotta. Nos, a fotók kétségtelenül elnyerték az emberek tetszését, ugyanis kevesebb mint fél nap alatt 1,1 millió ember lájkolta a bejegyzést.