Így rázza a fenekét Pap Dorci Herczeg-Kis Bálinttal, a kommentelők máris kombinálnak – Videó

Bár korábban nem ismerték egymást, az Exatlon Hungary All Star évadában hamar összebarátkoztak. A harmadik évad férfi győztese már többször beszélt is róla, hogy vele érzi a legközelebbi kapcsolatban magát.

Fotó: TV2

Ez adódhat abból, hogy ők ketten a legfiatalabbak, és abból is, hogy mindketten mindent megtesznek a győzelemért. Mindenesetre a futamok után is sok időt töltenek együtt, értik egymás humorát, sokat nevetnek, és mint most kiderült, még táncolni is szeretnek együtt.

Ti nagyon együtt vagytok – írta a videóhoz az egyik kommentelő.

Dorci és Bálint egymásnak lettek teremtve – kontrázott egy másik.