Hosszú Katinka homokos tengerparton mutatta meg elképesztő alakját

Hosszú Katinka még január végén osztotta meg az örömhírt közösségi oldalán, miszerint szerelme, Máté megkérte a kezét, boldogságuk pedig azóta is határtalan. Katinka legújabb fotóján jól látszik, hogy mekkora az összhang köztük. A háromszoros olimpiai bajnok úszónó, továbbra is Thailföldön edzőtáborozik. A klasszis magyar sportolónak az edzések mellett a kikapcsolódásra is jut ideje, ezeket a pillanatokat pedig a követőivel is megosztotta.

A világklasszis úszónőt szerelme a homokos tengerparton kapta lencsevégre.