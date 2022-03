Emlékszel a Vad angyal Ivójára? Így néz ki most az 50. születésnapját ünneplő színész

Több mint 80 ország tűzte műsorára a kilencvenes évek végén-kétezres évek elején a Vad angyal című sorozatot, így sokak emlékezetében élhet élesen Milagros Esposito és Ivo Di Carlo kettőse. Előbbit Natalia Oreiro, utóbbit Facundo Arana alakította.

Arana épp március 31-én töltötte be az ötvenet, így jogosan merül fel sokakban a kérdés: vajon még ma is olyan jól néz ki, mint fiatalon? Nos, van egy jó hírünk: igen. Vagy talán nem: még jobban! Tény, hogy az argentin színész-zenésznek jót tett az évek múlása, mutatjuk is rögtön:

Facundónak három gyermeke született María Susini modelltől, akivel 2012-ben házasodtak össze: lányuk, India 2008-ban, ikerfiaik, Yaco és Moro 2009-ben jöttek világra.