Ezért nem ünnepli meg a kitüntetését Gregor Bernadett

Mi is lehet nagyobb megtiszteltetés egy színésznek annál, mint amikor kívülről, ország szinten ismerik el eddigi élete munkáját? Gregor Bernadett a három évvel ezelőtt kapott Jászai Mari-díj után most megkapta a Magyarország Érdemes Művésze-díjat. Hogyan ünnepelte meg a díjat? – ezt kérdeztük a színésznőtől.

Március 15. alkalmából tüntették ki Fotó: MTI

Mint a Bors már beszámolt róla, Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások minisztere a március 15-i ünnepek előtt összesen 78 állami kitüntetést és díjat adott át a Pesti Vigadóban. Érdemes Művész kitüntetést tizenöten kaptak meg. A magyar nemzeti kultúra, művészi alkotómunka területén végzett kiemelkedő művészeti értékteremtő munkája elismeréseként Magyarország Érdemes Művésze díjban részesült Gregor Bernadett színésznő is.

„Ez nem a pompáról szól”

– Munkával ünnepeltem – kezdett bele nevetve a színésznő, majd komolyra fordítva a szór elmondta, hogy a díjkiosztás napján és az egész hétvégéjén előadásai voltak, így nem is volt nagy összegyűlés és közös örömködés.

A kegyelmes asszony portréjában Fotó: Knap Zoltán

– Nem is lesz valószínűleg nagyobb ünneplés. Nekem a munkám az életem, ez az amit a legjobban szeretek csinálni. Pontosan ezért én aligha tudok elképzelni nagyobb ünneplést, mint azt, hogy dolgozhatok. Úgy gondolom, amit én alázattal csinálok minden egyes nap, minden egyes este, az maga a színház. Meg kell érteni, hogy ez nem a pompáról szól. Soha nem fogunk akkora nyilvánosságot kapni valószínűleg, mint azok, akik egy TV-műsorban szerepelnek. De valahogy ez adja meg a csodáját ennek.

Szível-lélekkel, minden nap

Bernadett azt mondja, természetesen jólesik neki, ha elismerik a munkáját, de nem ez motiválja őt.

– Nem a díjakért csinálom, amit csinálom. Én az a fajta színész vagyok, aki nem igazán szeret a tapsban tetszelegni. Szerintem nem erről szól az a művészet, amit mi csinálunk. Nyilvánvalóan boldogságra ad okot, ha azt a munkát, amit az ember szívvel-lélekkel művel minden nap, azt kívülről is elismerik. Ez megtörtént három évvel ezelőtt is, amikor megkaptam a Jászai-díjat és most is, amikor az Érdemes művész-díját is a kezembe vehettem. A fiam is nagyon büszke rám. Nem is gondolnám, hogy több mindenre van szükségem – nyilatkozta a Vasárnapi Borsnak Gregor Bernadett.

Kilépni a takarásból

Bernadett következetes, ahogyan a díjakról beszél, korábban sem vélekedett másként.

– Amikor megkaptam az üzenetet, nem akartam hinni a szememnek – mondta a Borsnak három évvel ezelőtt, a Jászai Mari-díj átvétele után.

Cecile-ként a Kék rókából Fotó: MTI Rt. Fotószerkesztőség

– Az évek során rengetegen támadtak mindenfajta fórumon, de szerencsére a szakmám volt az, ahol mindig elismerték a munkámat és nem bántottak. Nagyon keményen megküzdöttem a sikerért a főiskolán, majd a következő huszonöt évben, mert nem akartam azt, hogy a közönség Gregor József lányát lássa bennem. Amikor átvettem a díjat, eszembe jutott, hogy annyira jó lenne, ha apu most itt lenne velem – mesélte Berni a Borsnak, aki ezzel a díjjal is csak egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy az emberek ne csak Gregor József lányát lássák meg benne, hanem azt a művésznőt, aki nem csak él-hal a szakmájáért, de még kivételesen jó is benne.