Egyéves lett Emily Ratajkowski kisfia, Sly, amit a szupermodell pár meztelen terhes fotóval ünnepelt meg, de persze lapozgatós posztjában fel is köszöntötte kisfiát. Noha a lengyel felmenőkkel rendelkező bombázó a gyermekét ünnepli, posztja minden bizonnyal nem elsősorban neki szól, már csak a pucérkodás mértékét tekintve sem. Mondjuk ne lepődjünk meg, hiszen már a terhességét is vetkőzéssel jelentette be, és később is előszeretettel megmutatta, mit adott neki az anyatermészet.