Döbbenet: Kövérnek érzi magát vadonatúj melleitől Katie Price

Katie Price, a korábbi glamour-modell a héten fedte fel legújabb kebleit, amit pályafutása 13. mellműtétje után helyeztek be neki. A 43 éves, ötgyerekes anyuka a hírek szerint egy brüsszeli klinikára feküdt be, ahol az implantátumok mellett zsírleszívást és fenékzsír-eltávolítást is végeztek nála.

A modell párjával, Carl Woodsszal Thaiföldre ment pihenni, ám az édes pihenésből kemény torna és diéta lett - írta a DailyStar.

Fotó: YouTube / Katie Price

– Arra gondoltam, elkezdem az edzést. Igaz, évek óta nem voltam edzőteremben, és rühellem az egészet, de szép lassan hozzászoktatom magam - mondta legutóbbi Youtube-videójában Katie. – Valamit tennem kellett, mert lomhának érzem magam, és nem kapok levegőt a lépcsőn felfelé - tette hozzá.

A modell először 1998-ban feküdt kés alá, akkor B kosárról C kosárra növelte melleit. Édesanyja korábban elmondta, aggódik lányáért, mert szerinte testképzavarban szenved. Brit források szerint Katie családja is elborzadt, amikor megtudták az újabb műtét hírét.

Már csak az a kérdés, hogy mikor lesz a következő beavatkozás.