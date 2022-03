Olyan képet tett ki Csuti, azonnal betámadták

Januárban írt először arről az úrról Csuti, aki keresztrejtvényt fejtett miközben összepillantottak egy budapesti plázában. Most megint találkoztak. Barátjával együtt megkérdezték, hogy mire van szüksége, – egy szóval sem említette az alkoholt –, Csutiék pedig megígérték neki, hogy edzés után megveszik neki a dolgokat.

Bazsikám annyira belejött, hogy öröm volt nézni, ahogy az a valaki, aki 1.5 órája még tovahaladt egy emberen, most jelentős időt és energiát fektet abba, hogy szebbé tegye pár napját! (…) Azt gondolom és abban hiszek, hogy ezért kell megosztani, hogy mások is inspirálódjanak ezáltal és mindenkinek jusson eszébe, hogy ha tud, akkor segítsen! – írta Instagram-oldalán Csuti, aki egy fotót is megosztott arról a szatyorról, amit átnyújtott a rászoruló férfinak.

A legtöbben egyetértettek abban, Csuti egy nagyon jó szívű ember. Azonban volt, aki támadta bejegyzése miatt.

„Szerintem meg szimpibb, ha csendben segít az ember, nem posztolva. Aki akar úgyis segít, poszt ide vagy oda…” – írta egy hozzászóló.

Csuti nem hagyta szó nélkül a dolgot, úgy fogalmazott: „Egyetértek, nem is osztok meg mindent ami ezzel kapcsolatos, de ebben az a lényeg, legalábbis bízom benne, hogy ez jön át, hogy mennyire egyszerűen lehet a jóra inspirálni másokat, amit viszont némán megtenni nem lehet!”

Többen is a védelmükbe vették az üzletembert, azt írták, segíteni jó dolog, nem hiszik, hogy ezt a “szánalmas” szóval kellene leírni.

Legalább értelmes dologra buzdítja a követő táborát… – szólt hozzá egy kommentelő.