Betelt a pohár Szőcs Reninél: „Abban bíztam, a hallgatásomból egyértelműen kiderül számára”

Próbált nem foglalkozni Alekosz kéretlen leveleivel és sértő kommentjeivel, de betelt a pohár Szőcs Reninél és nyilvánosságra hozta a bántó sorokat.

A fiatal énekesnő a Borsnak elmondta, korábban személyesen találkozott már az egykori reality szereplővel néhány sajtóesemény alkalmával, azonban Alekosz akkor semmi jelét nem mutatta a tiszteletlenségnek és nem is közeledett hozzá férfiként. Reni álmában sem gondolta volna, hogy ilyesmi megtörténhet, főleg annak fényében, hogy régebben jó szívvel gondolt rá.



Megsérthette férfiúi hiúságát

– Régen, amikor Csíkszeredán sétált, apukám csinált vele egy közös képet. Ennek fényében nagyon furcsa azt látni, hogy “lerománozta” az egyik követőjét. Emiatt voltam azon az állásponton, hogy megosztom a történteket, mert egyáltalán nem tartom helyénvalónak a megnyilvánulásait, főként úgy, hogy mindezt közszereplőként teszi – fejtette ki Reni, aki az okokat illetően úgy véli, megsérthette Alekosz férfiúi hiúságát azzal, hogy a randikérő üzenetére nem adott választ.

A TV2 Star Academy tehetségkutató nyertese korábban kedvelte a valóságshow-hőst, de megváltozott a véleménye

Fotó: Ripost

„Amikor margitszigeti sétára invitált, arra már nem volt mit reagálnom, hiszen házasságban élek. Abban bíztam, a hallgatásomból egyértelműen kiderül a számára, hogy nemleges a válaszom” – mondta Reni, s hozzátette, az ismerősei között is akad olyan lány, akit korábban megkörnyékezett az egykori valóságshow szereplő.

Másokat is megkörnyékezett

„Nagyon sok reakciót kaptam ezzel kapcsolatban. Többen írták, hogy Alekosznál teljesen megszokott dolog, hogy random embereknek ír, emellett csúnyán is beszél, főleg a nőkkel”… – tette hozzá az énekesnő, aki miután Alekosz ostobának titulálta, törölte a Facebook ismerősei közül.



Tudatosan letiltottam. Úgy döntöttem, inkább megelőzöm a további vitás helyzeteket– árulta el lapunknak Reni.

Minden kapcsolatot megszakított Alekosszal az énekesnő a zaklatás után

Feljelentés lett belőle

A Bors kereste Alekoszt is, aki lapunknak nem kívánt nyilatkozni. A Blikknek azonban azt mondta, hogy feljelentést tesz Reni ellen rágalmazás miatt. Persze ehhez neki is van egy-két szava.

– Ha így van, állok elébe. Nem érzem magam hibásnak, sőt minden nő mellett kiállok, akivel valaha hasonlóképpen bánt, mint ahogyan velem – fejezte be Reni.