Bensőséges családi fotó: Rúzsa Magdi megmutatta, hogyan telnek a mindennapok a hármas ikrekkel

Rúzsa Magdi és párja még csak pár hete vált igazi családdá, miután február elsején éltett adott hármas ikreinek, Lujzát, Kevét és Zalánt. Az énekesnő még szokja az anya szerepet, így mint minden szülőnél nála is vannak azok a bizonyos emlékezetes pillanatok, mint az első fürdetés, az első mosoly, vagy az első séta.

Magdi boldogsága határtalan, amit ezúttal a közösségi-oldalán is megmutatott. Az énekesnő bejegyzéséből, azonban az is kiderült, hogy igazi örökmozgó, és rajongóról sem feledkezett meg, hamarosan új dallal és más meglepetésekkel is készül.

„Vannak azok a bizonyos “első lépések”, amiket kár lett volna kihagyni. Első közös séta, első közös kaficsku. Ééés közben a régi dolgok is működnek, ahogyan kell. Érkezik hamarosan az új dal és még jönnek a meglepetések” - írta bejegyzésébe Magdi.