Benkő Péter: Tökéletes a harmónia köztem és 31 évvel fiatalabb feleségem közt

A koppányi aga testamentuma című 1967-es film tette széles körben ismertté, sokan máig emiatt rajonganak önért. Milyen emlékei vannak róla?

Abban az időben az általunk csak Zsurzs mamának becézett Zsurzs Éva cipelte a hátán a Magyar Televíziót, filmjei, mint például A fekete város, vagy az Abigél, pedig egyszerűen lenyűgözték a nézőket. Szerencsés voltam, mert sorban kaptam a jobbnál jobb szerepeket.

A Mindhalálig Beatles-ben az All My Lovin’ című dalt is kifogástalanul adta elő. Szeret énekelni?

Fiatalabb koromban gitároztam és énekeltem. Manapság pedig a Jávor „Pali” utolsó mulatása című, Rusz Milán által írt darabban a legendás színész 12 kedvenc nótáját adom elő, és ez bizony olykor lemeríti az akkumulátoromat.

Egy régi családi felvételen a szüleivel Fotó: Facebook

Fellépés közben előfordult már, hogy úgy érezte, tökéletesre sikerült az alakítása?

Amikor a nézőtéren egyetlen pisszenést sem hallani, akkor tudom, hogy „megfogtam” a publikumot, és ez azonnal feltölt friss energiával. Mert a színpadon az vezérel, hogy mindig adjak valami maradandót a nézőnek.

A pályafutása során megformált karakterek mennyire voltak hatással önre akár fizikailag, akár mentálisan?

Ha arra céloz: nem váltam drog-, netán alkoholfüggővé. De a viccet félretéve, az állóképességemet például a sportnak is köszönhetem. Hetedikes koromban kölyök öttusázóként megtanítottak lovagolni, később meg az Eb-ezüstérmes cselgáncsozóval, Szabó Ferenccel együtt edzettem. Tapasztalatom szerint egy idősebb ember, aki sportolt, sokkal jobb kiállású az átlagnál.

A Szabó családban édesapjával együtt szerepelt Fotó: Fortepan

Kik hatottak önre leginkább színészként?

Alapvetően az, hogy szintén színművész édesapámmal, Benkő Gyulával a haláláig együtt éltem, minden mesterségbeli tudással felvértezett. Az ő hatása máig él bennem. Nemcsak nagyszerű színész volt, hanem remek ember is. Manírok nélkül létezett mind a színpadon, mind az életben. Emellett korrekten, igazságosan viszonyult mindenhez. Nagyon szerencsésnek érzem magam, és büszke vagyok rá, hogy több tulajdonságát is örököltem. De az ő példája segített például Jávor Pali hiteles megformálásában is, mert ő ugyanilyen személyiség volt! Édesapám mellett még az egykori színművészeti főiskolai tanárom, Szinetár Miklós tanítása kísért el az évtizedek során.

Eredetileg orvosnak készült, sosem bánta meg, hogy végül a színészmesterséget választotta?

Ami közös vonás ebben a két szakmában, az a tökéletes emberismeretre való törekvés. Mivel orvosként sosem praktizáltam, nem tudom, hogyan alakult volna akkor a sorsom. Egyvalami viszont szerintem igencsak üdvös lenne, ha az orvosok hippokratészi esküjéhez hasonlóan néha a színészek is megismételnék a fogadalmukat. Elvégre azzal bocsátják őket útjukra, hogy a magyar kultúrát és nyelvet szolgálják.

Felesége, Klaudia 31 évvel fiatalabb nála Fotó: Facebook

Elégedett?

Szeretek élni, Istenhívővé váltam és őszintén remélem, hogy még sokáig itt maradhatok. A város zajától távol, Annavölgyben élek a nálam 31 évvel fiatalabb feleségemmel, Klaudiával tökéletes harmóniában. A szakmámban pedig mindig feldob egy-egy új kihívás, áprilisban például az Erkel-színházban kerül majd színre Az Ég tartja a Földet című musical, amelyben IX. Pius pápát formálom meg.

Ráadásul igencsak büszke lehet 36 éves fiára, Mártonra is.

Valóban isteni ajándéknak tekintem őt. Korábban négy budapesti amerikai nagykövetnél is dolgozott diplomás nemzetközi protokoll-szakértőként, jelenleg pedig Dubajban, a Világkiállításon a Magyar Turisztikai Ügynökség révén protokoll-feladatokat lát el. Szóval van mire büszkének lennem.