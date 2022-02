Virág Andris őszinte vallomása: Ez minden, csak nem egy egységes Bajnok csapat!

Hatalmas tervekkel indult neki az Exatlon Hungary All Star évadának Virág Andris, ugyanis ígéretet tett édesanyjának. A világkupa győztes karatés pár héttel a dominikai utazás előtt teljesen váratlanul veszítette el imádott édesanyját. A karatésról minden csapattársa tudta, hogy gyászol, mégis többször népharag zúdult rá, és láthatóan kiközösítették. A párbajon is egyértelművé tették mindenki számára: nem őt várják vissza.

Rosszul esik az, ha a csapat java része a másik csapattársadnak szurkol és egyértelműen kifejezi, hogy nem áll melletted

– mondta a Borsnak Andris. - Szerintem ez nem volt egy szép dolog a csapattól, én elhiszem, hogy nem olyan gördülékenyen alakult a mi kommunikációnk a csapattal, de egy párbajnál lehetett volna ezt egy kicsit diszkrétebben és normálisabban kezelni. Ők nagyon féltek attól, hogy én megyek vissza. Nagyon nehéz volt mentálisan, mindent megtettem, hogy ezt a párbajt is megnyerjem, de Danny jobban ráérzett az ügyességire és minden elismerésem neki.

A kiesett versenyző nem is titkolja, hogy vegyes érzései vannak a csapattársaival kapcsolatban. Sok mindenre rájött az együtt töltött 40 versenynap alatt.

Vannak nagyon pozitív érzéseim, és nagyon megosztó érzéseim is

– fejtette ki. - Sokat adtak nekem azzal kapcsolatban, és be is bizonyították nekem, hogy ahogy én hozzáálltam a versenyemhez, az a jó út, az a jó hozzáállás. Az eredményeim majd mutatják a sikereimet. Sok dolog úgy érzem még megbeszélésre vár. Természetesen olyan régi, tíz éves barátságokat, mint ami Danny és Zozo között van; illetve Gabi is régebb óta ismeri Dannyt, nem lehet felülírni és ez így van jól. Én nem haragszom rájuk, csak ezt kezelhették volna másképp is. Ha jól megnézi mindenki, ez minden, csak nem egy egységes Bajnok csapat. Itt mindenki a saját céljaiért küzd, szerintem ez a nézőknek is egyértelmű, ha mögé látnak a dolgoknak. Így különösebben nem izgatom magam ezen kijelentésem miatt. Mindenki, aki ide jött, céllal érkezett. A leges legeleje óta vannak olyan játékosok, akik egyéni játékot játszanak, ez bebizonyosodott most is, de hát ilyen az All Star.

Barátnője várja itthon

Virág Andris pár hónappal az Exatlon All Star kezdete előtt ismerkedett meg párjával, akivel hatalmas szerelembe estek.

Ahogy kijöttem, édesanyám elvesztése után nagyon nehéz volt itt hagyni a családot, lett egy gyönyörű szép párom. Az ő hiányuk volt a legnehezebb. Az, hogy a csapat bántott, az ehhez képest egy minimális része volt. A legnehezebb az volt, hogy ezeket az érzéseket át tudjam fordítani a játékomba.