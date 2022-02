Újabb izgalmas feladatot kapott Lékai-Kiss Ramóna

Régi álma vált valóra Lékai-Kiss Ramónának, aki a február 6-án kezdődő Sztárban Sztár nyolcadik évadának egyetlen női ítésze lesz. Ramóna az elmúlt húsz évben számos területen kipróbálhatta magát a televíziózásban, de a zsűrizés eddig kimaradt az életéből, pedig – mint azt a Metropolnak elmondta – ez is régi álma volt.

Lenyűgöző átváltozások

– A Sztárban Sztár nem csupán a TV2, de a magyarországi televíziózás ikonikus műsora is. Egy régi vágyam vált valóra, amikor közölték velem, hogy én lehetek a Sztárban Sztár egyik zsűritagja. Nagyjából egy másodpercen belül rávágtam, hogy igen, vállalom! – árulta el mosolyogva Ramóna. – Nagyon boldog vagyok, várom a feladatot, főleg, mert a korábbi évadokat is figyelemmel követtem, lenyűgöztek az átváltozások és az, hogy az egyébként is tehetséges énekesek adásról-adásra teljesen új oldalukat mutatták meg a nagyközönségnek. Az idei felhozatal is rendkívül erős, izgatottan várom az élő adásokat!

Szükség lesz a tanár bácsira

A színésznő a zsűritársaival hamar egy hullámhosszra került: megvan közöttük a szükséges szakmai „kémia” ahhoz, hogy fergeteges pillanatokat okozzanak a tévénézőknek, ami annak is köszönhető, hogy régi jó barátokról, ismerősökről van szó.

– Makranczi Zalánnal a Mintaapákban lettünk nagyon jóban, Papp Szabival pedig húsz éve ismerjük egymást, közös volt a társaságunk, rengeteget buliztunk együtt. Kökény Attila egy rendkívül kedves ember, emellett csodálatos előadó, akinek nagyon tisztelem a munkásságát. Igaz, az élő adások még nem kezdődtek el, de előre sajnálom Tillát, akinek műsorvezetőként biztos sokszor kell majd 'tanárbácsisan' csendre inteni bennünket, mert rengeteg közös nevetés várható!

Rami, mint Sztárban sztár

A Metropol munkatársa megkérte Ramit, hogy játsszon el a gondolattal: ha egy napra vagy egy estére egy énekes bőrébe bújhatna, ki lenne az?

– Nehéz kérdés, mert szerteágazó a zenei ízlésem, de a kilencvenes évek magyar zenéi nagyon közel állnak hozzám. Tunyogi Orsi: Ha lemegy a nap című dalát nagyon szívesen előadnám, abban benne van a tinédzserkorom életérzése. Ha pedig világsztárról beszélünk, akkor egy koncert erejéig örömmel cserélnék Beyoncéval. Az az erő, ami benne rejlik, a mozgás, az énekhang, csodálatos! Ő egy igazi jelenség, aki mindig a maximumra törekszik.

Gameshow-t is vezetne

Ramóna korábban szerepelt táncos műsorban, a Dancing with the Stars elmúlt két évadában pedig műsorvezetőként is bizonyíthatott. Reggeli műsort és zenei tehetségkutatót és a Ninja Warriort is vezette már, konyhai tehetségét és és színésznői képességeit is bizonyította: tizennyolc évig a Barátok közt egyik főszereplője volt, a Mintaapákban, a Drága örökösökben és a a Kölcsönlakás című filmben is szerepelhetett, valamint Oscar-gála közvetítést is vezetett. Akad azonban egy szegmens, amiben még szívesen letenné a névjegyét.

– A mi családunk imád játszani, legyen szó kártya- vagy társasjátékokról, barkobáról vagy ország-városról. Ráadásul mindig nagyon beleéljük magunkat a játékba, hangosak vagyunk és rengeteget nevetünk. Ha egyszer lehetőségem adódna egy gameshow-t vezetni, ahol megmutathatnám ezt az oldalamat, is, az óriási örömmel töltene el. De ez még a jövő zenéje; szerencsére most is rengeteg a feladatom, elégedett vagyok az életemmel – árulta el mosolyogva.