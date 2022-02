Tóth Gabi kitálalt a férjéről: elmondta, mit nem szeret Krausz Gáborban

Az énekesnő és a séf még mindig rajongásig szeretik egymást. Azonban, mint minden párkapcsolatban, az övékben is vannak olyan dolgok, amikkel a világból is ki tudnák kergetni egymást. Gabi legújabb blogbejegyzésében is egy ilyenről beszél.

„Hogy kicsit felszálljon a rózsaszín csillámpónipuki felhő, mondok pár olyan dolgot is, amivel a világból ki tud kergetni, mert igen, ilyen is van. ...Megvan ugye, amikor megkérdezed a láthatóan bambuló párodat, hogy „mire gondolsz, Kicsim?”, és ő azt válaszolja, hogy semmire. Mi, nők ezt nehezen tudjuk elképzelni, mert nem tudunk a semmire gondolni. Na mármost, a pasik tudnak… szoktak is… sokszor…” – írta Gabi. Azzal folytatta, mit nem szeret a férjében.

A zárkózott Krausz Gábor ha megsértődik, nem kommunikál vele, és ez őt nagyon tudja bántani.

Én haragot sem tudok tartani. Gábor tud. Kettőnk közül ő a sértődékenyebb. Van, hogy megbántódik valamin és napokig nem szól hozzám, átnéz rajtam... Az öröm sem látszik rajta soha, ami legalább ilyen bosszantó. Ő az a „belül bont pezsgőt” típus” – írta az énekesnő.