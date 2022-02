Terhessége alatt sem mond le az edzésről a várandós szépségkirálynő

A bájos kismama karácsonykor osztotta meg a hírt, hogy hamarosan anyai örömök elé néz: első kisbabáját hordja a szíve alatt. Korinna várandóssága sajnos nem volt teljesen problémamentes. Igaz, semmilyen kismamákat érintő kellemetlen tünetet nem tapasztalt és élvezi a babavárás minden pillanatát, de 3 héttel ezelőtt elkapta a koronavírust.

Három hónap múlva a karjaiban tarthatja kisbabáját Fotó: Gérusz Kristóf / Saját

Akkor elmondta, nagyon szerencsés, amiért enyhébb tünetekkel átvészelte a betegséget annak köszönhetően, hogy mindhárom oltást felvette. A nehezén már túl van és teljesen tünetmentessé vált, némi aggodalomra adott okot, hogy az elvégzett vizsgálatok eredményei nem kecsegtettek jó hírrel.

– Egy héttel ezelőtt volt egy újabb vérvétel, most sem lett túl jó az eredmény, ezért hamarosan megint kell majd ismételni. Egyrészt vashiányos vagyok, másrészt pedig covid okozta gyulladás van jelen a szervezetemben. Remélem, hogy hamarosan megoldják a problémát azok a készítmények, amiket most szedek – mondta bizakodva a csinos kismama, aki arról is beszélt, hogyan érzi magát most, hogy a várandóssága utolsó harmadában jár.

– Tizenkét hét van még hátra, nagyon felgyorsultak az események. Továbbra sincsenek rosszulléteim. Most, ahogy nő a pocakom, néha görcsöl a hasam, és van, hogy időnként elkezd fájni a derekam, de ez teljesen normális dolog. Még csak most jön a neheze: az egyre növekvő pocakom miatt hozzá kell szoknom, hogy nem tudok olyan gyorsan felpattanni a kanapéról, mint ahogyan én azt gondolom… – tette hozzá nevetve Korinna, aki továbbra is aktív életet él. Gyakran hívják forgatásokra, ahol a beszélgetések során sok, kismamákat érintő kérdésben tudja segíteni a babát váró nőket. Korinna elmondta, a következő egy-másfél hónapban is szeretne dolgozni, emellett a rendszeres edzésekről sem mond le, addig, ameddig az jólesik neki és a kisbabájának is.