Tartanak a Bajnokok a most érkezett Nagy Danitól? Őszintén elmondta véleményét róla Somhegyi Krisztián

Nagy Dani izgatottan érkezett az Exatlon All Star évadba, alig várta, hogy csatlakozzon csapatához. Rögtön be is vetették, és megmutatta, hogy újra régi önmaga.

Mint ismert, tavaly a végső győzelemre is esélyes volt, de sérülés miatt hamar búcsúznia kellett. A Bajnokok biztosak benne, hogy Novák Zalán távozása után most újra megerősödnek a kékek.

Fotó: TV2

– Nagy Dani mind fejben, mind teljesítményben egy nagyon erős és stabil játékos – mondta róla a Borsnak Somhegyi Krisztián. – Nehéz megfogni a pályán, ha idén is ezt hozza majd, akkor nagyon próbálnunk kell majd megfogni. Szerintem gyorsan felveszi majd a fonalat, a Kihívók jobb utánpótlást nem is kaphattak volna.