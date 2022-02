Súlyos dolgokat vágott Kozso fejéhez az exe a bíróságon: tízmilliós csalás a vád az énekes ellen

A szerelem érzése és a jövőbeli, kecsegtető üzlet reménye miatt a nő több részletben 10 milliót adott kedvesének, akivel a pénz átadását követően nem tudott kapcsolatba lépni, így nem tudta, a befektetett összegnek mi lett a sorsa- írta meg a Blikk.

A szerelmem voltál, bíztam benned

A nő megsejtette, hogy veszélybe került a pénze, amikor képtelen volt elérni egykori kedvesét.

– Miután átadtam neki az utolsó részletet, nem tudtam vele kommunikálni. Én akkor külföldön éltem, ha írtam neki, nem válaszolt, ha hívtam, nem vette fel a telefont. Ekkor jelentek meg a hírek, hogy a teaházában kétes dolgok történnek, valamint egy olyan szerződést adott nekem, amiben én csak ügyvezető lettem volna, szó sem volt tulajdoni részről. Ezért is bontottam fel a megállapodást, majd visszakértem az összeget. Azt mondta, most nincs pénze, ezért nem tudja megadni – vallotta Ágnes, aki ügyvédhez fordult, sőt, még egy követeléskezelő céget is megkért, hogy visszaszerezze 10 millió forintját, amelyet a zenész végül tavaly júniusban az utolsó fillérig meg is térített számára.

A zenész sajnálja, hogy korábbi szerelmesekként most ellenfelekként néztek egymás szemébe a bíróságon.