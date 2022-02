Részletekben kiárulja birtokát Lajcsi, vajon mire kell a sok pénz?

Alig néhány napja mondták ki Galambos Lajos és felesége, Boglárka huszonhárom éven át tartó házasságának végét, a trombitaművész máris hozzálátott a tetemes vagyon felosztásának. Úgy tűnik, szeretné minél hamarabb kifizetni a volt feleségének járó százmilliós részét, ugyanis máris elkezdte kiárulni a birtokát. Lajcsi a 3 milliárdot érő boldogasszonypusztai családi birtokát 2016-ban egyszer már meghirdette, de akkor nem talált vevőre. Tanulva a korábbi tapasztalatból, Lajcsi ezúttal szétdarabolva tette árusorba majorságát.

Fotó: Irtó András

A válás idején itt él a trombitás

A Bors először arra a hirdetésre bukkant rá, amiben Lajcsi azt a 400 méteres impozáns erdei kúriát mutatja be, amelybe saját bevallása szerint ő lakott, miután megromlott a házassága. Az ingatlan még 1904-ben az akkori Hercegprímás megrendelésére épült. A 6 szobás, 6 fürdőszobás házat 2018-ban teljeskörűen felújították és modernizálták. A 160 milliós vételár magába foglalja a villa berendezéseit is, vagyis a meseszép vintage és antikbútorokat is.

Fotó: Irtó András

Privát tó, legelő, nádas

Galambos Lajos ezzel egy időben meghirdetett egy a birtokon álló másik ingatlant is, ami bár kevésbé impozáns, de méreténél és elrendezésénél fogva kiválóan alkalmas egy panzió kialakítására is. A 5 szobás, 6 fürdőszobás házért és a hozzá tartozó területért 60 millió forintot kér.

A harmadik meghirdetett ingatlan egy 36 hektáros halastó, nádas és legelő, melyek ugyan külön helyrajzi számon találhatóak, de csak egyben kívánja őket értékesíteni a tulajdonos, aki gyors megtérülést ígér a leendő befektetőnek, hiszen a terület az új rendezési terv szerint turisztikai besorolást kap hamarosan. Ezért a tételért 250 millió forintot kell kicsengetnie a leendő tulajdonosának.

Új életet akar kezdeni?

Ha mindegyik, most meghirdetett ingatlan vevőre talál, Lajcsi összesen 475 millió forintot szabadít fel ingatlanvagyonából, ami meglehetősen szép „búcsúpénznek” tűnik, már ha a teljes összeget Boglárkának szánja. Nem kizárt azonban, hogyha bírósági ügye lezárul, Lajos maga mögött hagyja minden fájdalmas emlékét, vagyis új életet kezdjen bárhol a világon, különös tekintettel arra, hogy 2015 óta tartó közműlopási és vesztegetési ügyére mindenki emlékezni fog, ameddig csak él.

Lapunk kereste Galambos Lajost, hogy megtudjuk, pontosan miért döntött úgy, hogy darabokban dobja piacra a mocsai birtokot, de erre nem akart válaszolt, csupán szűkszavúan nyilatkozott. – valóban tulajdonomban álló ingatlanok hirdetéseit találták meg, de mást nem kívánok hozzá tenni – zárta rövidre.

Könnyen lehet, hogy Galambos Lajos már tavaly készült arra, hogy hamarosan jóval kevesebb helye lesz arra, hogy tárolja az évtizedek alatt felhalmozott értéktárgyait. Akkor ugyanis szó szerint piacra dobott több festményt, köztük egy eredeti Picasso-rajzot is. A trombitás a budaörsi használtcikk piacra maga vitte ki az értéket, melyek között akadt még egy harmonika is. Végül a licitre bocsátott tárgyak és műalkotások elkeltek és Lajcsi 2 millió forinttal térhetett haza. Az összeget egyébként nem tartott meg, felajánlotta karitatív célra.