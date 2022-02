Nagy hírt jelentett be Young G felesége: megkapta a szövettani eredményeket

Január végén, az esküvőjük utáni napokban kellett megműteni Young G Béci feleségét, Norinát. A fiatal nőnél méhnyakrákot diagnosztizáltak és a gyógyulás útján csak úgy indulhatott el, ha eltávolítják a méhét.

Norina az Instagramon számolt be az érzéseiről, erőt adva ezzel követőinek és azoknak, akik szintén ebben a betegségben szenvednek. A fiatal anyuka eddig izgult, vajon milyenek lesznek a szövettan eredmények, azonban a mai napon kézhez kapta azokat.

"Tökéletes lett a szövettanom, semmilyen utókezelésre nincs szükség! Tegnap tudtam meg, de meg kellett emésztenem, bár még most sem hiszem el! Tudjátok mit?! Én ÉREZTEM, hogy jó lesz és annyira hittem és bíztam!!!" – írta posztjában Norina, aki arra is fel volt készülve, hogy esetleg utólagos kezelésekre is szükség lesz.

A fiatal anyuka nagyon boldog, hogy lezárulhatott ez a korszak az életében és most már csak férjére és kislányára tud koncentrálni, akiket mindennél jobban szeret.