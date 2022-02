Befeküdt a kórházba a fiatal magyar tévés, műteni is kellett

Miskovits Marci elképesztően fiatalon már az egykori VIVA zenecsatorna műsorvezetőjeként tűnt fel, és azóta sem hagyta abba a szereplést. Gyakran látni őt a Live Tv-n, de a TV2-őn is láthattuk őt, és vlogot is működtet a fiatalabb közönségének. Azonban most egy műtét miatt irányult rá a figyelem, melyről a Borsnak is beszélt.

- A nyár folyamán a nagy hajtásban azt vettem észre, hogy egyszercsak berekedtem. Eleinte nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget mert korábban is ha megerőltettem a hangom volt, hogy rekedt volt pár napig de utána elmúlt. Aztán ez nem múlt el... Sokáig húztam mert rengeteg volt a munkám míg Novemberben kezdtem el ezzel komolyabban foglalkozni. Tilla egy forgatáson mesélte, hogy neki is volt ilyen pár éve és megadta az orvosa elérhetőségét, aki az első perctől kezdve nagyon készségesen állt hozzám. A vizsgálatok után hamar kiderült, hogy az egyik hangszalagomon egy polip alakult ki a megerőltetéstől. Antibiotikummal és szteroidos inhalálással is kezeltük de sajnos nem múlt el, így muszáj volt a műtét

- mesélte Marci, és hozzá tette, hogy már sokkal jobban van, barátnője ápolja. Elmesélte azt is, hogy a kommunikáció most mókás dolog náluk mert némaságra van ítélve, egyáltalán nem szabad beszélnie. Amikor mondani szeretne valamit, a Google fordítónak a hangos beszélőjéhez fordul, begépeli, a robothang pedig kimondja helyette hangosan.

Kérdeztük, hogy a hogyan bírja a némaságra ítélt életét.

Egyébként magamhoz képest kifejezetten jól bírom, ennél is rosszabbra számítottam. Pont most van a holtpont, hogy már kezd kicsit unalmas lenni ez a nem beszéd, de amúgy eddig elviselhető volt

- mesélte el kérdésünkre Marci, akinek egyébként zenei pályafutását is érdemes figyelemmel kísérni, már most rengeteg rajongót tudhat magáénak.