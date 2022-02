Megmutatta brutálisan kerek fenekét Kárpáti Rebeka

Kárpáti Rebeka modellként rengeteget foglalkozik divattal. Rendszeres vendége a divat bemutatóknak ez idén sincs másként. A napokban indult el a '22/'23-as Budapest Central European Fashion Week, ahol a sztárok is káprázatos ruhákban vonulnak fel. Kárpáti Rebeka egy igen feltűnő darabot vett fel a zöld kabát alá egy színekkel teli és állat mintás testhez simuló ruhát vett fel. A ruha csodásan kiemelte az alakját, egy ponton brutálisan kerek fenekét is megmutatta a fotósoknak. Rebeka is megmagyarázta, hogy miért vett fel ennyire feltűnően színes ruháját:

"Ismertek, alapvetően nude-fehér-fekete a ruhatáram és nem szeretem a feltűnő darabokat. De. A Fashion Week más. Itt minden belefér és ezt előszeretettel ki is használom." – írta a modell a képekhez, amik közé még egy közös kép Dobó Katával is bekerült.