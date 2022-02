Így meghízott Majka a Maldív-szigeteken?

All inclusive ellátásban részesült két héten keresztül Majka és családja. Mint arról korábban írtunk, a Maldív-szigeteken pihenték ki az elmúlt időszak fáradalmait – Dundikát kritizálták is az egyik fotója miatt, pedig továbbra is gyönyörűen fest.

A rapper viszont a két héten át tartó eszem-iszom után nem mert magáról megosztani teljes alakos fotót.

Sz.r minden... (két hét all inclusive után csak deréktól felfelé fényképezkedünk) – írta viccesen Majka, aki ezzel arra utalhatott, meglátszanak rajta az elmúlt napok.