Megalázó vereséget szenvedtek a Kihívók - A Borsnak megszólalt róla Novák Zalán

Megalázó vereséget szenvedtek a Kihívó fiúk a Bajnokok ellen, egyetlen pontot sem tudnak hozni, nem éreztek rá a karikára. Ezzel hatalmas veszélybe kerül a már biztos párbajozó Pap Dorci. Arról faggattuk a kékeket, mi volt a gond és mennyire érzik magukat felelősnek csapattársuk miatt.

Ez egy sportműsor, amiben mindig más-más csapatnak, játékosoknak fekszik az adott ügyességi feladat

– magyarázta Novák Zalán. – Itt nagyon alulmaradtunk, egyértelmű volt, hogy ez nem a mi eszközünk volt. Gyakorolnunk kell, mert ahogy ma kijött, a bajnokoknak sokkal jobban megy a karika. Alapvetően minden egyes napot másként élek meg, mint a többiek, mert nekem minden egyes nap szívügyem. Bár már megtanultam kezelni a vereséget is, és igyekszem leszűrni ilyenkor is a tanulságokat, de nincs menekvés, kritikán aluli volt a teljesítményünk. Nagyon rosszul érint, hogy ezen ment el a végjáték első fordulója. A kommunikáció a kulcsa mindennek. A lányok is tisztában vannak azzal, hogy próbáltunk megtenni mindent, csak nem úgy jött össze.

"Nagyon rossz érzés"

De nemcsak Zalán bukott ki, Kása Andrást is megviseli, hogy ennyire gyengén szerepeltek tőlük a férfiak.

– Elképzelésem sincs, hogy mi volt a probléma. A kihívó fiúk közül senki nem érzett rá, míg a bajnok fiúk egyből elkapták a ritmust, szinte hibátlanul dobtak…

Nagyon rossz érzés, hogy Dorcinak kell mennie, bele sem gondoltam, hogy vajon ki lesz a leggyengébb

Amikor megkedvelsz valakit, és utána az ő nevét hallod, mint biztos párbajozó, az nagyon fájó. Próbáltam utólag is végig gondolni, hogy miért nem sikerült ez jobban, de azon vagyunk a fiúkkal, hogy a jövőben javítsunk a teljesítményünkön.