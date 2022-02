Már az anyaságra készül Singh Viki: Tomival házasságot és családot tervezünk

Hosszú évek kemény munkájával végre minden megfelelési kényszerét levetkőzte Singh Viki. Az énekesnő nagyon fiatalon, mindössze tizenhét évesen került reflektorfénybe, amikor a Megasztár első szériájában bekerült a legjobb ötven énekes közé. Sok ismert emberhez hasonlóan pedig az évek során őt is rengeteg támadás érte: hol az alakját, hol a dalait, hol pedig a magánéletét kritizálták a kommentelők.

Viki nem tagadja, hogy éveken át rengeteg fájdalmat okozott számára az idegen emberek bírálata, főleg azért, mert egyáltalán nem ismerték őt és a körülményeit.

– Akadt az életemben egy meglehetősen hosszú időszak, amikor sokat sírtam a negatív, bántó hozzászólások miatt. Pedig olyan emberek írtak nekem – általában valótlanságokat –, akikkel nem is ismertük egymást, így logikusan nem kellett volna foglalkoznom a véleményükkel. Én azonban nem tudtam felülemelkedni rajtuk, valószínűleg azért, mert az iskolában is sokszor kiközösítettek, ez pedig nyomot hagyott a lelkemben. Az évek során rájöttem, hogy rengetegszer hagytam magam bántani vagy kihasználni idegenek által, a korábbi párkapcsolataimban, de még szakmailag is – mondta el a Metropolnak Singh Viki.

Az énekesnőben hat évvel ezelőtt született meg a döntés, hogy ez így nem mehet tovább, mert a jámbor viselkedésével csak magát rombolja és teszi egyre jelentéktelenebbé.

– Elegem lett abból, hogy Singh Viki mindig az a cukiskodó, jó fej lány, a szeretetfelhő, akivel bármit meg lehet tenni, akit fillérekért is el lehet hívni koncertezni, mert úgyis mindenben lehet rá számítani. Azt is megelégeltem, hogy az emberek rajtam köszörülik a nyelvüket, amikor beszámolok a súlynövekedésemről vagy a fogyásomról, esetleg bármi másról, ami hozzátartozik az élethez. Nehéz volt, de rá kellett ébrednem, hogy két választásom van: vagy a sarkamra állok és a jövőben kiállok magamért, vagy hagyom, hogy az emberek kihasználjanak. Az előbbi mellett döntöttem, és bár nem volt könnyű az átállás, mégis elkezdtem bevonzani az életembe a jó fordulatokat. Ezen elhatározásom után jött az életembe a párom, Tomi. Ő az első férfi, aki mellett nem kell megalkudnom, aki úgy szeret, ahogy vagyok és aki nem csak a szerelmem, de a legjobb barátom és szövetségesem is. Az érdekbarátok az évek során lemorzsolódtak, most pedig már csak egy szűk, de annál biztosabb kör vesz körül, akikre tudom, hogy életem végéig számíthatok.

Viki tudja, hogy nehéz út áll mögötte, de úgy érzi, minden könnycsepp és erőfeszítés megérte. Az idei évre vonatkozóan nagy tervei vannak: hamarosan kijön az új dala, ami épp erről a személyiségfejlődésről szól, ráadásul még az idén összeházasodik a szerelmével; jóllehet, az esküvőt titokban, a lehető legszűkebb körben szeretnék ünnepelni, nagy felhajtás nélkül.

Tomival házasságot és családot tervezünk. Szeretnénk házat vásárolni, hogy odaszülethessenek a gyermekeink. Tudom, hogy anyaként főleg nem engedhetem majd meg magamnak, hogy mások eltiporjanak vagy bántsanak, hiszen akkor már valaki más életéért is felelős leszek, ezért úgy érzem, manapság már nincs esély rá, hogy újra olyan naiv legyek, mint régen voltam.

Az énekesnő egy időben megpróbált udvariasan válaszolni a közösségi oldalakra érkező negatív kritikákra. Hamar rájött azonban, hogy a logikus érvelésre sosem érkezik válasz, esetleg a trollkodó kommentelők törlik a bántó hozzászólásaikat.

– Már nem küzdök azért, hogy megértessem magam olyanokkal, akik csak egy cikk címéből vagy egy fotó alapján alkotnak rólam véleményt. Jogom van jól érezni magam a saját közösségi felületeimen, így a gonosz véleményalkotókat letörlöm és letiltom. Ez persze nem jelenti azt, hogy az építő jellegű kritikára megsértődnék; azt örömmel fogadom, azt azonban nem hagyom, hogy feszültség levezetésként bárki rajtam köszörülje a nyelvét.