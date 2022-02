Kulcsár Edina körül minden megváltozott

Az egykori szépségkirálynőre láthatóan jó hatással volt, hogy pontot tett a házassága végére, új szerelme, a nála hét évvel fiatalabb G.w.M mellett pedig teljesen kivirult. Bár korábban kényszeresen odafigyelt arra, hogy mindenki elfogadja és szeresse, most állítja, hogy az elmúlt, közel egy hónapban mindez megváltozott benne. Edina a napokban többször is posztolt, sőt kérdezz-felelek-et is tartott közösségi oldalán.

Rajongói kíváncsiskodására azt is elárulta, hogy az elmúlt hetek történései hogyan hatottak gyermekeivel való viszonyára. Ha ezek mellett az is érdekel, hogy a modell szerint, a sok balhé ellenére is jó döntést hozott-e, keresd a pénteki Metropolt.