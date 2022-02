Meglepő fordulat: Együtt töltötte a napot Kulcsár Edina és Csuti

Nemrég valósággal megrázta a nyilvánosságot a hír, miszerint örökre véget ért az egykori álompár, Kulcsár Edina és Csuti házassága. A szépségkirálynő rövid idő alatt másodszor is sokkoló hírrel szolgált: gyorsan leleplezte új szerelme kilétét.

Edina és G.w.M azóta is boldogan élnek, a gyermekeik is találkoztak egymással, és mint kiderült, a páros női tagja már a roma szokásokra is ráérzett. Csuti az egészséges életmódban találta meg a nyugalmat a szakítás után, és úgy tűnik, egyre jobban érzi magát, hiszen már a lehetséges jövendőbelijéről is nyilatkozott.

Úgy tűnik, Edina és Csuti életében volt még valami, amit mindenképpen közösen kellett átélniük, ez pedig nem más, mint a szépségkirálynő imádott kishúgának, Renátának szombati esküvője. A válófélben lévő páros közösségi oldalain egyértelműen látszik, hogy a jeles napon mindketten részt vettek, sőt, Csuti egyik Instagram-sztorijában Edina is feltűnik.