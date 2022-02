Kucsera Gábor nem kertelt: elárulta, miből él jelenleg

Kucsera Gábor a Futtában című műsor vendégeként kocogott egyet Palik Lászlóval. Az exsportoló többek közt arról is beszélt, ami rengeteg embert érdekel: hogy mivel is foglalkozik manapság, pontosan mivel keresi a kenyerét.

Szoktuk mondani, hogy a sportolói élet sok mindenre megtanít, de egyébként burokban élsz. Teljesen újra kell építeni önmagad. Valaki szerencsés, és kap munkát a szövetségben, vagy itt-ott, de az én esetemben teljesen újra kellett kezdeni – kezdte, majd rátért a konkrétumokra:

– Most jelen pillanatban több vállalkozásom is van. Régen masszázságyakkal indultam el a kajak után, illetve gyerekkoromban mindig szerettem, illetve szerettem volna barkácsolni, szerelgetni, de édesapám mindig kivette a szerszámokat a kezemből, mert olyan rosszul állt benne. Mondtam neki, hogy valahogy meg kell tanulni! A pandémia alatt jött, hogy mit csinál az ember? Felújít. Vegyünk új dolgokat. Ne vegyünk, majd én megcsinálom! Innen jött, hogy szeretnék fával foglalkozni. Szerencsére tudtam bérelni egy műhelyt, gépeket pedig tudtam hozzá venni, így van most egy asztalosműhelyem – árulta el.

Gáborék, ő és öt alkalmazottja gyakorlatilag egyedi bútorokat gyárt, és még ő maga is részt vesz a munkafolyamatokban néha, bár mint mondja, még tanul az embereitől. De persze – mint mondják – több lábon kell állni. Így tesz Kucsera is:

– A másik pedig nagy szívügy, a gyermektáboroztatás. Tavaly csináltam egy gyermektábort a Farm VIP alapján. Azt gondoltam, a vidéki gyerekeknek mennyivel boldogabb gyerekkora van. Ebből jött, hogy csinálnék egy ilyen tábort, ami kütyümentes. Nincs telefon, nincs laptop – magyarázta.