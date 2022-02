Koronavírussal került be a kórházba a Kossuth-díjas színész születésnapja előtt

Csütörtökön töltötte be 68. születésnapját Eperjes Károly, előtte azonban nem sokkal bekerült a kórházba koronavírussal, és néhány napot ott is kellett töltenie. De harmadszor is megúszta a fertőzést komolyabb baj nélkül.

Hálát adok Istennek, hogy megint megúsztam – mondta a Blikk-nek a Kossuth-díjas színész aki először 2020 októberében, majd tavaly ősszel fertőződött meg. Elmondása szerint a második viselte meg a legjobban, akkor erős köhögés kínozta, felszökött a láza, és olyan fáradékonysággal küzdött, amilyennel bevallása szerint még soha.

A művész szerint az oltásoknak köszönhetően a harmadik fertőzést már könnyebben viselte.

Csak tíz napig vetett vissza a munkától, de ma már jól vagyok – mondta a lapnak Eperjes, aki 68. születésnapját már szerettei körében ünnepelhette.