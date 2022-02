Kitálalt Damu Roland nagynénje: a színésznek elképesztő borzalmakat kellett elszenvednie a szüleitől

Két hónap huzavona után végső búcsút vettek Damu Rolandtól. Végül művészparcellába temették, Koós János és Bajor Imre is ott nyugszik. Hétfő esti interjúja után Damu unokatestvérét, Istvánt kitiltották, be sem mehetett a szertartásra. István elmondta, hogy Damu az utolsó hónapjaiban boldog volt, ismét rátalált a szerelem, aki kedvéért még az elvonót is bevállalta, hogy leszokjon az alkoholról. Az orvosok azonban súlyos májkárosodást találtak nála.

"Amikor Szilvivel, a menyasszonyával elmentek a kórházba, és ott megnézték Roland máját, akkora volt, hogy hihetetlen. Mondta is Szilvi, hogy ha nem koronavírusba halt volna bele, akkor szenvedve halt volna meg a mája miatt" - mondta a rokon.

Damu Roland temetése után a nagynénje, Éva a TV2-nek adott interjújában megrázó részleteket mesélt a színész gyerekkoráról. Sírva mesélt arról, hogy a színészt gyerekknt súlyosan bántalmazták a szülei, így nem csoda, hogy ki akarta tiltani őket a saját temetéséről.

"Az apja borzalmas volt hozzá, amikor kicsi volt. Az anyja nemkülönben. Állandóan ütötte Roli fejét, villákat állított a fejébe, hogy ne nézze, mit csinál, mert az anyja előtte szexelt. Rudi, az apja már nem bírta tovább, hogy Ica, az anyja állandóan ivott és gyógyszerfüggő volt. Ezért hozta át hozzánk Rolit, hogy én neveljem" - mesélte Éva néni.