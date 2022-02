Kiakadtak a kommentelők: Szomorú és dühítő, amit Szabó Zsófi tesz

A csinos műsorvezetőről és a sztáredzőről tavaly ősszel derült ki, hogy már hónapok óta egy párt alkotnak. Szerették volna továbbra is titokban tartani a szerelmüket, azonban lebuktak, amikor Shane nagy táskákkal távozott Zsófi lakásából. A szerelmesek így időről-időre közös fotót posztolnak a közösségi oldalaikra, most például a szőke szépség párja elárulta, szeretné beutazni a világot Zsófival. Vannak, akik nem nézik jó szemmel a kapcsolatukat, az egyik rajongó hangot adott annak, mi is a gondja a szerelmesek hozzáállásával.

A kisfiú is megy? Elég nagy már az utazáshoz! Vagy itthon marad valami dadával?! Sosincsenek vele!!!! Szomorú és dühítő...

- írta Shane egyik követője, arra utalva, hogy egyikük Instagram-oldalán sem látni olyan fotót, ahol Zsófi kisfiával szerveznek közös programot.