Janicsák Veca a válás után: Új időszámítás kezdődött az életemben!

„Nagyon nehéz, törékeny és tanulságos időszakot tudhatok magam mögött, amiből rengeteget fejlődtem és épültem. A magánéleti drámáink mögött valójában mi magunk állunk, legtöbbször mi vagyunk a saját akadályaink és ellenségeink. A klip a harcot, amit valójában önmagunkkal vívunk és az elmúlt fejezetek lezárását szimbolizálja a képsorok végén eldobott bokszkesztyűvel. Egy ideje új időszámítás kezdődött az életemben, ami zeneileg is plusz energiákat szabadított fel bennem. Ezen hónapok szüleménye a régóta ígért új album is, amellyel április 8-án debütálunk egy budapesti lemezbemutató koncerten, a live act formációmmal közösen." – kezdte Veca.

„A Gravitáció nem csupán magánéleti vonatkozásban mérföldkő számomra, mivel a szöveg és a dal is saját szerzemény, emellett a rendezés és a teljes látványvilág is - beleértve a beauty és a styling elemeket - önálló munka útján született. A klipben három szerepet játszom el, ezáltal olyan oldalamat is láthatja a közönség, amelyet korábban nem. Egy felszabadult, őszinte és boldog Veca köszön vissza, aki a megpróbáltatások után újjászületett, erősebb, mint valaha, és már nem szeretne másoknak megfelelni.” – mondta az énekesnő.