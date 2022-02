Irigykednek a szerelmes exatlonisták Salander Dorinára – Ezt érzi most Pap Dorci és Herczeg-Kis Bálint

Salander Dorina titkon remélte, hogy az Exatlon Hungary All Star évadba megérkezik majd kedvese, Jodi is. És az álom valósággá vált, a fiú hétfőn csatlakozott a Kihívókhoz. És bár mindenki nagyon örült neki, a szerelmesekben felerősítette párjuk hiányát.

Fotó: TV2

Nagyon örültünk Jodinak, mert tudtuk, hogy ez Dorinának mekkora boldogság

– mondta a Borsnak Pap Dorci.

– Leginkább talán mindenki az ő reakciójára volt kíváncsi. Szerintem nagy lendületet hozott a csapatnak, és biztos vagyok benne, hogy hamar be fog illeszkedni. Szerintem mindenkinek feltöltődés, hogy láthatjuk a boldogságukat, és hogy mennyire örülnek egymásnak, emellett persze irigykedem is, némileg felerősíti bennem Patrik hiányát is. Nehéz ezt jól kezelni, mert erős bennem ez a hiány, sokszor eszembe jut, de próbálok ebből az érzésből erőt meríteni.

Herczeg-Kis Bálint is hasonlóan érez, eddig hullámokban tört rá szerelme, Anna hiánya.

– Egy nagyon pozitív és közvetlen ember Jodi, aki máris a csapat része – árulta el a tavalyi évad férfi győztese.

– Nagyon örülök Jodi és Dorina boldogságának, de nagyon felébresztette bennem a párom hiányát. Ez számukra egy szerencsés helyzet, nagyon örülnék, ha velem is történhetne hasonló, de erre nyilván nincs esélyem. Eddig is nagyon hiányzott Anna, de igyekszem a helyén kezelni ezt a szituációt, hiszen tudom, hogy lélekben itt van velem. Ebben az évadban is ez a legnagyobb nehézség számomra.