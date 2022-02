Látta mostanában, hogy néznek ki Michael Jackson gyerekei?

Egy apjukról szóló musical bemutatójára volt hivatalos a minap a New York-i Broadwayre Paris és Prince Jackson. Michael Jackson lánya és idősebbik fia ritkán mutatkozik együtt a kamerák előtt, most azonban több közös felvétel is készült kettejükről. Paris egyébként a saját bevallása szerint megkönnyezte a nemes egyszerűséggel csak MJ: The Musical-re keresztelt darabot.

A 24 éves Prince és a 23 éves Paris együtt jelentek meg a vörös szőnyegen Fotó: ZUMAPRESS.com

A premieren egyébként jelen volt öccsük, Bigi Jackson is, akit korábban mindenki csak Blanket néven ismert, ám ő láthatóan nem kívánt a kamerák kereszttüzébe kerülni.