Családja közölte a megrázó hírt: Elhunyt a sorozatsztár

Közleményben tudatták a nyilvánossággal a lesújtó hírt: 95 éves korában meghalt Leonard Fenton.

Családja mély szívfájdalommal jelenti be: szombaton elhunyt Leonard Fenton, akit a legtöbben dr. Leggként ismerhetnek az EastEnders című sorozatból

– írták a színész hozzátartozói.

A híresség több mint 60 éven át tevékenykedett a színészi pályán, ezalatt a brit televíziós sorozat 267 részében tűnt fel. Fenton az EastEnders 1985-ben sugárzott első epizódjától egészen 2019-ig szerepelt a képernyőn.

Leonard Fenton, EastEnders actor who played Dr Legg, dies aged 95 https://t.co/4evyfNcar1 — BBC News (UK) (@BBCNews) January 31, 2022

– Filmekben és sorozatokban is szerepelt, emellett a színházban is fellépett. Karrierje során megtisztelve érezte magát, hogy neves hírességekkel szerepelhetett együtt. Éneklés iránti szenvedélye a színészettel hasonló szerepet töltött be az életében – írták a családtagok a gyászjelentésben, hozzátéve:

Hihetetlenül szerencsések vagyunk, hogy élete végéig mellette lehettünk ezekben a nehéz időkben.

A legendás színészről a népszerű sorozat készítői is megemlékeztek. Mint írják, Fenton ikonikus szerepet töltött be a produkcióban.

– Őszinte részvétünket fejezzük ki a család és a barátok felé. Mindig emlékezni fogunk rá! – olvasható az EastEnders közösségi oldalain.