Gáspár Evelin elárulta: rátalált a szerelem, méghozzá nem is most!

Ugyan még odébb van február 14., Gáspár Evelin már most Valentin-napi sütikkel érkezett a Mokka stúdiójába. Alighanem a rózsaszín felhő sem volt véletlen, Győzike lánya ugyanis elárulta Orosz Barbiéknak: bizony van valakije.

– Most is itt van velem, kint vár az autóban – jelentette ki nevetve Evelin, hozzátéve: azért nem jött be vele a párja a stúdióba, mert félénk, visszahúzódó, ami miatt úgy döntött, inkább kint várja meg.

Nyár óta működik a kapcsolatunk, nagy a szerelem. Úgy érzem, megtaláltam, akit kerestem, és ő is, mert neki is elég kacifántos az életútja, mint nekem – magyarázta.