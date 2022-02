Futam közben esett össze Szente Gréti, azonnal orvost kellett riasztani

A kékek egyik legerősebb versenyzője, Szente Gréti már többször kijelentette, hogy a nomád faházban nem tud rendesen aludni, így ő is nagyon odatette magát a futamában. De miközben Rákóczi Renivel csapott össze, egyszer csak összeesett.

Fotó: TV2

Fotó: TV2

Tudtam, hogy nem lenne szabad megküldenem a pályát, közben nem is volt probléma, de ahogy befejeztem a futamot már alig bírtam el a karikákat

– mesélte a Borsnak Gréti. – Nem igazán érzékeltem a valóságot, összefolyt minden, alig láttam, éreztem, hogy össze fogok esni és meg is történt. A többire nem is igazán emlékszem. Még nem történt velem ilyesmi, de annak tudom be, hogy egészségügyileg nem voltam száz százalékos aznap, illetve valószínűleg a meleg is rátett. Akkor kicsit drámaian éltem meg, de pihentem, kaptam elektrolitot és szerencsére nem lett belőle semmi komolyabb probléma. Egyébként mindig odafigyelek arra, ha a szervezetem jelez, hogy ne toljam túl a dolgokat, de otthon is sokat edzem, és általában tudom, hogy mennyit bír el a szervezetem.