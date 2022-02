Félmeztelenül vonaglott a színpadon Zámbó Krisztián - olyan is kivillant, aminek nem kellet volna

Zámbó Krisztián a Sztárban Sztár 8. múlt heti adásában a veszélyzónába került Orsovai Renivel, a nézők azonban megmentették, így tovább versenyezhet. Zámbó Jimmy legidősebb fia ezért még nagyobb elánnal vetette bele magát a felkészülésbe ezen a héten.

A Sztárban Sztár negyedik élő showján Krisztián A Right Said Fred zenekartól, az I’m too sexy, vagyis a Túl szexi vagyok című számot adta elő.

@Máté Krisztián

A zsűri először nem tudott megszólalni Zámbó Krisztián produkciója után. Végül mégis fantasztikus értékeléseket kapott az előadás.

Zámbó Krisztián igazi aputestet villantott a színpadon.