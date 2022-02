Botrány az Exatlonban: A Borsnak reagált a vádakra a Bajnokok sztárja

Elképesztő bomba robbant a Bajnokok háza táján, talán még nem is volt ilyen komoly nézeteltérésre példa a pirosaknál az utóbbi években. Csapattársai állítólag megijedtek Virág Andris heves természetétől. Rákóczi Reni konkrétan azt mondta: időzített bombának tartja…

Soha nem volt még ekkora a feszültség az Exatlon játékosai közt, mint most Fotó: TV2

Nem találok rá magyarázatot, egy helyzetben vagyok időzített bomba, a saját sportágamban a meccseimen

– kezdte a Borsnak Andris.

– Korábban is volt ilyen, amikor hevesebben jön ki rajtam egy elvesztett futam, amikor egy utolsó homokzsákot odavágok a földhöz, de én ezzel engedem ki a gőzt. Nem marad bennem semmi feszültség, és ez nem agresszió. Nem megyek káromkodva a csapattársaimhoz, nincs bennem ott már ilyen. Soha nem ütöttem meg senkit. Sosem éltem vissza az erőmmel, nem kellett használnom ezt, ha visszaélnék ezzel az erőmmel a leendő jövőmet, a családom jövőjét és a sportkarrieremet is kockáztatnám és dobnám ki a kukába. Sosem volt ilyen szituáció, és nem most fogom ezt elkezdeni 31 évesen. Édesanyám is erre nevelt, összetehetem a két kezemet, hogy erre megtanított.

De nem csak Reni viselkedését nem érti a karate bajnok, jóbarátja, Somhegyi Krisztián is megbántotta.

Andris nem érti, Krisztián hogy bánthatta meg ennyire Fotó: Bors

– Nagyon nyersen fogalmazott édesanyám kapcsán, hogy sokat hozom fel és emlegetem őt, hogy ezzel a helyzettel „takarózom”, na de két és fél hónapja történt, érthetően nem tudom félrerakni egykönnyen az érzelmeimet – folytatta.

– Egy dolgot bántam meg, hogy hagytam, hogy az az érzés, amivel megérkeztem a játékba, az eluralkodjon rajtam. Talán túlságosan engedtem az önsajnálatnak, azt kicsit jobban kordában kellett volna tartanom. Hiszen én ide nyerni jöttem, ígéretet tettem édesanyámnak, a páromnak, a családomnak, hogy itt maradok a végégig és mindent megteszek a célomért.