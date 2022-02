Erre költöttek: milliókból szórakoztak Vajna Timiék

Nemcsak az amerikaiak akartak ott lenni az év egyik legnagyobb sporteseményén, több magyar is a lelátókon ült, köztük Vajna Tímea és tavaly nyáron bejelentett vőlegénye, Zoltán is.

A pár nem aprózta el a dolgot: nagyképernyős tv helyett a helyszínről követték az NFL nagydöntő Los Angeles Rams és Cincinnati Bengals meccsét. Ez azért nagy dolog, mert a Super Bowl jegyek átlagára is egy középkategóriás kocsiénak felelt meg, közel 2 milliót kértek darabjáért. Így a szerelmesek is biztosan több millió forintot hagytak ott a jegyekért – de remélhetőleg azért popcornra és hotdogra is maradt pénzük a meccs alatt, mert azok sem voltak olcsók.

Egyszerű fehér pólóban érkezett a stadionba az üzletasszony Fotó: Instagram

Egy üveg sör átszámolva nagyjából 6 ezer forintba, egy feles vodka vagy rum 4 500-ba, egy doboz kóla 2 200-ba, egy sajtos pizzaszelet 4 700-ba, a szalámis 5 300-ba, egy szendvics 3 700-ba került. A hotdog és a sós perec viszont nem sokkal volt drágább, mint itthon, előbbiért 1 500-at, utóbbiért 1 200-at kértek el.

A Super Bowl az Egyesült Államok talán legnépszerűbb éves sporteseménye, a rajongók bármit megtennének, hogy ott lehessenek a helyszínen

Szóval nem olcsó mulatság a helyszínen végig drukkolni egy NFL döntőt. Ennek ellenére hemzsegtek a világsztárok a lelátón, igaz, nekik filléres tétel volt kifizetni a belépőt és az ellátmányt.

De Timi és Zoli sem rokkant bele a vasárnapi kiadásba, hiszen az üzletasszony mesés vagyont örökölt Andy Vajna után, új vőlegénye pedig sikeres befektető. Mellettük még a nemrég New Yorkból Los Angelesbe költözött Palvin Barbara is képviselte hazánkat az 56. Super Bowl-on.