Emlékkoncertet szervez a Paddy and the Rats Babicsek Bernát emlékére

A Ripost azt írja, hogy a Paddy and the Rats szeretne méltó búcsút venni a tragikus körülmények között meghalt színésztől. Ezért a zenekar úgy döntött, hogy március 6-án pedig egy emlékkoncerten búcsúzik Bernáttól.

A zenekar azt írja, hogy :

Köszönjük, hogy kaptunk egy kis időt magunkhoz térni valamennyire ebből a sokkból. Természetesen sok munka lesz még feldolgozni ezt a helyzetet, de mennünk kell tovább, mert ahogy a rengeteg Tőletek kapott üzenetből kiderült, sokatoknak tudtunk erőt, örömöt, reményt adni az elmúlt 13 évben és azt látjuk, hogy van értelme folytatni, azt, amit eddig csináltunk. (...) Át kellett szervezni az egész évet, az egész életünket az elmúlt hetekben, amiről kicsit később részletesen be is számolunk. Viszont most első körben szeretnénk méltóan elbúcsúztatni Berniet egy koncerten, ahol azok a zenészek és énekesek segítenek megszólaltatni a dalainkat, akik közel álltak hozzá vagy akikkel zenélt egy színpadon. Ez az emlékkoncert március 6-án lesz az Akváriumban - olvasható a banda bejegyzésében.