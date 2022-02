Csak kedveskedni akart II. Erzsébetnek Catherine Zeta-Jones, de hatalmas pofonba futott bele

Erzsébet királynő vasárnap ünnepelte trónra lépésének 70. évfordulóját. VI. György király 1952. február 6-án, 57 esztendősen hunyt el, idősebbik leánya – az addigi Erzsébet hercegnő – pedig attól a naptól az Egyesült Királyság uralkodója. Platinajubileumi üzenetében a királynő első ízben szólt saját utódlásáról, és megnevezte majdani királyként elsőszülött fiát, a 74. életévében járó Károly herceget.

A jubileum kapcsán a walesi születésű színésznő, Catherine Zeta-Jones is köszöntötte az uralkodót. Instagram posztjában azt írta: „Köszönöm Erzsébet királynő. Kedvenc kabátom a kedvenc királynőmnek. 70 év.”

Magával a poszt szövegével nem is lett volna semmi baj, ám a színésznő mindehhez egy God Save The Queen (Isten ójva a királynőt) feliratú katonai dzsekit vett fel, aminek karján jól láthatóan egy amerikai zászló díszeleg. Mondanunk sem kell, a kommentelőknek is feltűnt az oda nem illő zászló, ami gyorsan aláásta az egyébként nagyon is stílusos köszöntést.