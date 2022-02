Bomba formában van Csongrádi Kata - fotó

Csongrádi Kata a Metropolnak őszintén vallott az utóbbi időszakról, és néhány jó tanácsot is adott az olvasóknak az egészséges és boldog élethez.

Írás, mint terápia

Kata elárulta nekünk hogyan vészelte át a pandémia miatti elszigeteltséget.

– Ebben a nagy bezártságban, mint minden ilyen negatív élethelyzetemben segített az írás. Nekem gyerekkoromtól kezdve ez egy nagy menedék, bármilyen problémám volt akkor nem másokat terheltem vele, hanem leültem és kiírtam magamból. Lehet, hogy közben elmaszatolódtak a sorok a könnyeimtől, de a negyedik-ötödik oldal végére általában feloldottam a bennem lévő feszültséget – kezdte lapunknak az énekesnő. – Bizonyos élethelyzetekről nem tehetünk, mint ahogy erről a pandémiáról sem. Egyik új dalom arról szól, hogy öleld át a percet, tehát hogy minden boldog pillanatot meg kell becsülni. Talán ebben az élethelyzetben, mikor el vagyunk választva egymástól, akkor még inkább felerősödik annak a jelentősége, hogy milyen nagy dolog, mikor végre fizikailag is átkarolhatjuk a másikat – fogalmazott Kata.

"Élő energia csak élő energiából lesz"

Csongrádi Kata nagyon tudatosan tartja bombaformáját, odafigyel az étkezésére is.

– Évtizedek óta jógázom, reggel-este tornázom. Odafigyelek rá, hogy minél több antioxidánst vigyek a szervezetbe. Nagyon fontos, hogy élő energia csak élő energiából lesz. Én ráálltam a nyers zöldség és gyümölcs fogyasztására és ennek hatására úgy érzem, mintha plusz oxigénhez jutottam volna – árulta el az énekesnő.

Kata tanácsot is adott a Metropol olvasóinak, hogy hogyan tarthatják könnyedén, 3 lépésben formában magukat.

– A legfontosabb a légzés. Fontos kifújni a feszültséget és belélegezni a pozitív életérzéseket. Ezt főleg a természetben, egy parkban tiszta levegőn, fákkal virágokkal körülvéve lehet a leghatékonyabban megtenni. A második a gyaloglás. 2-4 kilométereket gyorsgyalogok, ami szintén rákényszerít arra, hogy beszívjam az oxigént és jókat gondoljak. Elengedhetetlenek a hasizomgyakorlatok is, amihez szerintem nem kell más, csak jó lelkierő. Nem kell túlzásba vinni, kevéssel ajánlott kezdeni. Minden nap egy kicsit, de azt lendületesen.

Ezek növelik az önbizalmunkat. És ha mi nem becsüljük magunkat, akkor hogy várhatjuk el, hogy mások becsüljenek minket?! – tette hozzá Csongrádi Kata.

Fotó: Metropol

Torna? Partvis-aerobik!

Kata még egy partvis-tornát is kifejlesztett, amit az Elmúltam annyi című klipjében be is mutat.

– Én találtam fel a partvis-aerobikot, amit már több háziasszony átvett. Ennek az a lényege, hogy takarítás közben is tudjuk karcsúsítani magunkat. A parfist fölkapjuk és jobbra-balra erőteljesen elfordítjuk a gerincünket és ezáltal a derék, a csípő szépen karcsúsodik – mesélte a színművész- énekes.