Még mindig kell a lájk? Berki Mazsi újabb posztja verte ki a biztosítékot

Bizonyosan rettenetes időszakot él át jelenleg Mazsi, aki épp csak hogy életet adott Berki Krisztiánnal közös kislányának, el is távolodtak egymással párjától. Olyannyira, hogy Krisztián el is költözött otthonról egy szállodába, hogy feleségével a lehető legkevesebb esélyük legyen összekapni.

Ráadásul úgy tűnik, a fiatal édesanya bármit is tesz, sokan csak a rosszat látják benne. Pár napja azon akasztotta ki néhány követőjét, hogy egy szexi Valentin-napi fotózásra nem csak magával vitte a három hónapos Emma Katerinát, de a csöppség szerepelt is közel az összes, "csábos", "érzéki" hálóruhát reklámozó fotón. Most pedig egy posztjának szövege és Mazsi életvitele közt láttak meg kibékíthetetlen ellentétet.

"Minden, ami lényeges, az csendben történik..."– idézte Popper Péter szavait, hozzátéve:

Az életemben több olyan pont is van, amit másképp csinálnék, viszont akkor nem lehetnék az aki ma vagyok. Nő és Anya.

Volt azonban, aki arra hívta fel a figyelmet: Mazsi posztjai, illetve az elmúlt hónapok eseményei nem épp arról árulkodnak, hogy valóban a fenti idézetet tartaná szem előtt a mindennapokban.

– "Minden, ami lényeges, csendben történik." Akkor miért posztolsz megállás nélkül? Miért raksz ki még most is mindent az ablakba? Egy ország előtt ástátok el magatokat a "jegy belépős" szüléssel... – írja egy kommentelő, hozzátéve:

– Miért nem lehet normálisan, tényleg csendben intézni mindent, mint a normális emberek? Már tönkre vagy menve, de még mindig kell a lájk? Nagyon szomorú tényezők vagytok. :(

Vannak, akik még most is a szülés élőzését emlegetik fel Fotó: Instagram

– Van abban valami, amit mondasz ! Talán eljön a csend ideje is… Egyszer – olvasható egy másik hozzászólásban.

Ugyanakkor rögtön olyan is akadt, aki Mazsi mellé állt, mondván: igyekszik pozitív maradni, az pedig, hogy posztol, influenszerként a munkája része.

Ezt válaszolta Berki Mazsi a vádakra

Maga az érintett is kifejtette a véleményét az ügyben.

– Tény és való, hogy megosztom az életem egy egy részletét, de mióta megszületett Emma, töredékét mutatom az életemnek. Csak a mihez tartás végett… könyörögtem, hogy ne nyilatkozzon Krisztián – írja, hozzátéve: épp kislányára való tekintettel nem fog nyilatkozni, nem fogja elmondani a történteket az ő szemszögéből, nem fogja kiteregetni a szennyest, mert nem szeretné, ha Emma a média kereszttüzében nőne fel.

– Egy posztomnál sem látsz like-okat, és ez nem véletlen, de a jövőben is jelen leszek, hisz tudod, sokan szeretnek, sokan követnek, sokaknak erőt adok, sokaknak példa vagyok… aki pedig szomorú tényezőnek tart, az akkor vidáman ne kattintson az oldalamra – zárta le a kérdést Mazsi, aki kicsivel később úgy döntött: posztja alatt inkább letiltja a kommentelési lehetőséget, mielőtt még jobban elszabadulnának az indulatok.